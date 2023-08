Lo chef Vissani all’attacco | «Stanno uccidendo il turismo italiano Ormai fare la spesa è un lusso | serve intervento del governo sui prezzi»

(Di mercoledì 16 agosto 2023) «il». Parola diGianfrancoche, tirando le somme del primo Ferragosto post-pandemia, osserva come questo sia stato «sottotono» rispetto agli anni pre-Covid. E lo, che certo non le manda a dire, ha aggiunto: «Le famiglie italiane soffrono la situazione economica che stiamo vivendo,laè diventato un, e poi mancano gli stranieri che arrivavano dall’Est Europa, in particolare i russi».se la prende anche con il settore alberghiero e le strutture di ricezione turistica: «Non è possibile pagare una camera 1.600 euro a notte. I clienti li dobbiamo trattenere, invece così fuggono dal nostro Paese e lo fanno gli stessi italiani ...

Losi rivolge anche direttamente alla premier Meloni e al governo, chiedendo di calmierare i prezzi: "Così non si va avanti, bisogna entrare a gamba tesa sui prezzi". A partire dalle ...Gianfrancoe i casi scontrini Lodefinisce una 'provocazione, utile solo a far parlare', gli euro aggiunti sullo scontrino fiscale per aver portato i piattini della condivisione o per il ...... scomparso nel 2006, e ha messo al mondo due figli: Alessandro, noto, e Max, che lavora con il ... Leggi Anche Gianfranco: 'Barbara Bouchet mi disse di prendere suo figlio Alessandro ...

Lo chef Vissani all'attacco: «Stanno uccidendo il turismo italiano ... Open

Il noto chef parla dell’attuale situazione in Italia, con l’occasione sprecata della prima estate post Covid vera a causa di un caro ...Gianfranco Vissani, il caro vacanze e i casi scontrini: ecco cosa ne pensa lo chef “Questo è il primo Ferragosto che viviamo senza l’assillo del Covid, ma è un Ferragosto sottotono”: a dirlo all’ Ans ...