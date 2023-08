Liverpool | spunta un vecchio pallino a centrocampo

11.00 - Ilha l'accordo con il Brighton per Moises Caicedo, ma il Chelsea sta rallentando ... GIOVEDI' 10 AGOSTO 23.51 - Nuova pista per Kaio Jorge :il Frosinone sulle sue tracce 23.04 ...14:13 11 Agosto Giallo Caicedo, ma alla fine sarà ChelseaMoises Caicedo dice no ale ...del GalatasarayIl Galatasaray cerca un portiere e secondo quanto raccolto dalla nostra redazione...... l'installazione che Antony Gormley ha realizzato a Crosby Beach, spiaggia nel cuore di. ... uno dei più aridi del mondo, c'è una grandissima mano chedalla sabbia: è l'opera di Mario ...

Milan, spunta un nuovo profilo per la difesa: è un ex Liverpool Calcio in Pillole

Dopo aver chiuso per Caicedo, il Chelsea beffa ancora il Liverpool e cerca di trovare l'accordo con il Southampton per Lavia ...Emergono inquietanti retroscena sui motivi che avrebbero spinto Mané a dire addio al Bayern Monaco: si parla anche di un episodio di razzismo ...