LIVE – Trevisan-Pegula 7-6 2-6 | secondo turno Wta Cincinnati 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel WTA 1000 di(cemento outdoor). L’azzurra sta ritrovando il suo tennis in Ohio dove, dopo i due incontri portati a casa nelle qualificazioni, è riuscita ad imporsi anche all’esordio nel tabellone principale contro la padrona di casa Bernarda Pera. Sul suo cammino ora c’è un altro ostacolo statunitense, decisamente più impegnativo rispetto al precedente., infatti, è la numero tre del ranking mondiale e la settimana scorsa ha trionfato a Montreal, sugellando nel migliore dei modi un grande periodo di forma.partirà nettamente sfavoritale quote dei bookmakers. Negli scontri ...

Tra le donne in campoe Paolini . Segui la diretta dei ...SEGUI ILDI- PEGULA PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIe Pegula scenderanno in campo oggi (mercoledì 16 agosto) . Le due giocatrici sono pianificate come primo ...... 6 - 1) di Jasmine Paolini con l'ucraina Kostyuk arriva anche quella di Martinanel ... secondo Masters 1000 in preparazione degli US Open, sarà tuttofino a domenica 20 agosto su Sky ...

LIVE - Trevisan-Pegula 7-6 2-5, secondo turno Wta Cincinnati 2023 ... SPORTFACE.IT

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.10 Termina qui la DIRETTA LIVE della terza giornata dei Campionati Italiani di Atletica. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire insieme a noi questi eve ...