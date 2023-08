LIVE Sinner-Lajovic | ATP Cincinnati in DIRETTA | inizia l’incontro!

(Di mercoledì 16 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-MEDVEDEV (PRIMO MATCH ALLE 17.00) PRIMO SET 18:46 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 3 minuti via all’incontro con l’azzurro al servizio! 18:44 Jannike Dusanentrano in campo accolti dall’applauso del pubblico. Giudice di sedia che fa gli auguri di compleanno al numero uno d’Italia, che oggi compie 22 anni. 18:42 Pubblico che torna pian piano a riprendere il proprio posto sul Granstand nell’attesa dei due protagonisti. 18:40 Grande attesa per ammirare le gesta del fresco vincitore dell’ATP di Toronto. Importante test nell’arco di due settimane per l’altoatesino in vista degli imminenti US Open. 18:36 Quello che ci apprestiamo a commentare sarà il primo confronto diretto tra i due ...

secondo Masters 1000 in preparazione degli US Open, sarà tutto fino a domenica 20 agosto su ... ma non un ospedale: per questo, il 16 agosto del 2001 Siglinde dà alla luce il piccolo Jannik ... CINCINNATI (USA) - Lorenzo Musetti è stato eliminato dal numero 3 del mondo Medvedev senza mai riuscire a entrare in partita. Fra poco scenderà in campo contro Lajovic, a seguire Sonego contro Fritz. Tra le donne in campo Trevisan e Paolini.

LIVE Sinner-Lajovic, ATP Cincinnati in DIRETTA: l'altoatesino esordisce e vuol farsi un regalo per il compleanno OA Sport

Reduce dalla vittoria di Toronto, Sinner torna in campo e in Ohio parte direttamente dal secondo turno e dal match contro Lajovic. Il suo è il secondo match in programma oggi sul Grandstand al termine ...Prima partita da campione di un Master 1000 per Jannik Sinner, che, dopo il trionfo a Toronto, debutta contro Dusan Lajovic al secondo turno di Cincinnati nel giorno del suo ventiduesimo compleanno ...