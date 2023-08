LIVE Sinner-Lajovic 4-6 2-1 | ATP Cincinnati in DIRETTA | il serbo annulla 4 palle break

(Di mercoledì 16 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-MEDVEDEV (PRIMO MATCH ALLE 17.00) 30-0 Servizio vincente. 15-0 Scambio rocambolesco chiuso dall’errore con il dritto del. 2-2 Game. Cambia direzione del servizio da sinistra firmando un ACE il tennista di Belgrado. AD-40si aggiudica lo scambio sulla diagonale del rovescio. 40-40 Solito copione. Servizio in kick vincente del. 30-40 Palla. Perde il controllo del dritto inside out il numero 66 ATP. 30-30 Si spegne in rete stavolta il dritto del tennista di Belgrado. 30-15 Ottimo dritto inside out di, ma troppo timida la risposta di Jannik. 15-15 Pizzica la riga il ...

ATP Master 1000 Cincinnati Grandstand, secondo turno(ITA) 4 1 Lajovic (SER) 6 0 ...... secondo Masters 1000 in preparazione degli US Open, sarà tuttofino a domenica 20 agosto su ... ma non un ospedale: per questo, il 16 agosto del 2001 Siglindedà alla luce il piccolo Jannik ...CINCINNATI (USA) - Lorenzo Musetti è stato eliminato dal numero 3 del mondo Medvedev senza mai riuscire a entrare in partita. Fra poco scenderà in campocontro Lajovic, a seguire Sonego contro Fritz. Tra le donne in campo Trevisan e Paolini . Segui la diretta dei ...

LIVE Sinner-Lajovic, ATP Cincinnati in DIRETTA: l'altoatesino esordisce e vuol farsi un regalo per il compleanno

Reduce dalla vittoria di Toronto, Sinner torna in campo e in Ohio parte direttamente dal secondo turno e dal match contro Lajovic. Il suo è il secondo match in programma oggi sul Grandstand al termine ...Nel secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati Jannik Sinner sarà impegnato con Dusan Lajovic: info partita, Streaming GRATIS e Diretta LIVE ...