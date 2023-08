LIVE Palio di Siena 2023 in DIRETTA | trionfa il cavallo scosso dell’Oca!!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.43bellissimo con continui cambi di scena e un duello nelle ultime curve tra Oca e Torre, due Contrade rivali. 19.41 Questoè l’emblema di come l’eroe deldisia ile non il fantino. A vincere infatti è un, che ha completato quasi due giri della piazza senza fantino. 19.40 Tartuca e Chiocciola si sono disturbate molto nella fase di mossa, ostacolandosi a vicenda, rimanendo attardate. 19.39 È il secondovinto da Carlo Sanna detto Brigante, dopo quello dell’Assuntta del 2017 in cui correva per l’Onda. 19.38 È scoppiata la festa tra i contradaioli dell’Oca: #di...