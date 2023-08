LIVE Palio di Siena 2023 in DIRETTA | pochi minuti alla mossa!

Leggi su oasport

18.57 Ecco lo scoppio del Mortaretto. 18.55 Terminata la sbandierata della Vittoria, inaugurata dopo il primo conflitto mondiale. È terminato anche il rullo di tamburi, che hanno lasciato posto al silenzio. 18.54 Sono 3 le rivalità presenti in questo: Oca – Torre Chiocciola – Tartuca Aquila – Pantera 18.52 Questo il Drappellone deldell'Assuntadisegnato da Marco Lodola: #dipic.twitter.com/vWJcq18HjB — Faber (@Faber64874647) August 16,18.50 In questo momento viene issato il Drappellone. Dopo sarà la volta della sbandierata della Vittoria. 18.49 Gli ultimi cinque Palii sono stati vinti da Giovanni Atzeni, in arte "Tittia", di cui gli ultimi due in sella su Violenta da ...