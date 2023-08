LIVE – Palio di Siena 16 agosto 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Alle 19:00 è in programma l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà in occasione deldiin onore della Madonna dell’Assunta. Un mercoledì 16tutto da seguire con Torre, Drago, Bruco, Pantera, Oca, Aquila e Istrice che corrono di diritto, mentre lo scorso 9 luglio sono state sorteggiate le tre restanti Contrade: Tartuca, Chiocciola, Giraffa (Civetta sorteggiata sotto squalifica). Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale per vivere l’allineamento dei cavalli e la corsa con aggiornamenti in tempo reale. Prima ancora ecco la magia del Corteo storico. Quale sarà la contrada vincitrice? Scopriamolo insieme.DI: L’ALBO D’ORO DAL 1900 COME SEGUIRE ILINTV...