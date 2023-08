LIVE – Musetti-Medvedev | secondo turno Masters 1000 Cincinnati 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ildeldi(cemento outdoor). Il carrarino ha esordito sul velluto contro un avversario in ottima forma come il britannico Daniel Evans, sconfitto in due set molto ben giocati sotto il profilo tecnico e mentale. Adesso il faccia a faccia con il numero tre del ranking mondiale, che al primoha potuto beneficiare di un bye. L’unico precedente è andato in scena proprio la scorsa settimana a Toronto. In quell’occasione si trattava degli ottavi di finale, conche riuscì a prevalere in due parziali nei confronti di una buona versione di ...

WOLF (Usa) 6 - 0, 3 - 6, 6 - 1(Ita) b. EVANS (ING) 6 - 4, 6 - 3 SONEGO (Ita) b. SHEVCHENKO ... secondo Masters 1000 in preparazione degli US Open, sarà tuttofino a domenica 20 agosto su ...... secondo Masters 1000 in preparazione degli US Open, sarà tuttofino a domenica 20 agosto su ... Guadagnano una posizione anchee Berrettini. Il circuito si sposta adesso a Cincinnati, da ...PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIe Medvedev scenderanno mercoledì 16 agosto ad ... Sarà disponibile anche unastreaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e ...

LIVE Musetti-Medvedev, ATP Cincinnati in DIRETTA: il toscano ... OA Sport

Le partite di oggi al torneo ATP Cincinnati di tennis: in campo gli italiani Sinner, Musetti e Sonego. Jannik Sinner torna in campo dopo il trionfo del 1000 di Toronto. L'azzurro sfiderà il serbo Lajo ...Sarà possibile seguire l’incontro Musetti-Medvedev in diretta tv su Sky Sport Summer o Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Sky Go, Now e Tennis TV. OA Sport vi offrirà ...