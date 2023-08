LIVE Musetti-Medvedev 3-6 1-0 | ATP Cincinnati in DIRETTA | l’azzurro comincia bene il secondo set

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-LAJOVIC (MATCH DALLE 17.00) 15-15 Prima vincente per Daniil. 0-15 Ancora largo il dritto di. 1-0 PASSANTE DI ROVESCIO STUPENDO DI! 40-0 In corridoio il dritto di. 30-0 Ottima apertura di, che costringe il russo all’errore. 15-0vince il primo punto delset. 18:00ha necessità di aumentare la percentuale di prime palle in campo, “solo” il 57% nel primo set con il 65% di punti vinti,nonostante 12 errori non forzati è comunque riuscito a vincere il primo set. 6-3scaraventa il dritto in rete da metà campo ...