LIVE Musetti-Medvedev 0-0 | ATP Cincinnati in DIRETTA | Lorenzo vuole il riscatto dopo la sconfitta di Toronto!

(Di mercoledì 16 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-LAJOVIC (SECONDO MATCH DALLE 17.00) 16:51 Medeved, in virtù della sua posizione in classifica, ha ricevuto un bye al primo turno, mentreha superato 6-4, 6-3 Daniel Evans. 16:48lasubita settimana scorsa nel Masters1000 di Toronto, va a caccia della rivincita contro il russo. 16:45 Buon pomeriggio e benvenuti alladi, match valido per il secondo turno del Masters1000 di2023. Buongiorno e bentrovati alladel match trae Daniil ...

CINCINNATI (USA) - Èil primo azzurro a scendere in campo oggi (16 agosto) all'Atp di Cincinnati . Nel secondo turno del Masters 1000 statunitense (cemento) il toscano affronterà il russo e numero 3 del mondo ...SEGUI ILDI- MEDVEDEV PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIe Medvedev scenderanno in campo oggi (mercoledì 16 agosto) . I due giocatori sono pianificati come primo ...WOLF (Usa) 6 - 0, 3 - 6, 6 - 1(Ita) b. EVANS (ING) 6 - 4, 6 - 3 SONEGO (Ita) b. SHEVCHENKO ... secondo Masters 1000 in preparazione degli US Open, sarà tuttofino a domenica 20 agosto su ...

LIVE Musetti-Medvedev, ATP Cincinnati in DIRETTA: il toscano vuole la rivincita per approdare agli ottavi di finale OA Sport

Tre azzurri in campo nel secondo turno del Masters 1000 statunitense: inizia il toscano contro il russo, a seguire l'altoatesino e il torinese ...Sky detiene i diritti televisivi del torneo 1000 di Cincinnati e lo trasmette integralmente. I match di secondo turno di Sinner, Musetti e Sonego si potranno seguire su Sky, che li trasmetterà sui ...