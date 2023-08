L’Inter rinuncia all’acquisto di Samardzic

... esiste una soluzione intermedia: il Napolia parte ... Dopo'esonero dall'rimase fermo pur di non rinunciare ai due ......telenovela Un no clamoroso e imprevisto (quando tra'altro'...telenovela Un no clamoroso e imprevisto (quando tra'altro...Balogun dall'Arsenal chiusasi in queste ore con laa ...... potrebbe passare all'nelle prossime ore di calciomercato, ...'esterno brasiliano potrebbe arrivare a Milano per sostituire ... In uscita si è vista ladella dirigenza nerazzurra al ...

Clamoroso, Sky - L'Inter rinuncia a Samardzic: il motivo CalcioNapoli24