L’India ha escluso l’Ucraina dal G20 ma invita la Russia

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Nella logica dei vertici internazionali ogni invito è un passo ponderato, un’opera diplomatica tessuta con cura. Per questo sorprende la decisione deldi nonreal prossimo vertice del G20 che si terrà a Nuova Delhi, e di includere tra i partecipanti la. Come riportato da Sky News, nel sito del forum internazionale che dal 1999 riunisce i leader delle venti economie avanzate ed emergenti del mondo, compaiono solo otto Stati non membri: Bangladesh, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Mauritius, Nigeria, Paesi Bassi, Oman, Singapore. In qualità di paese ospitanteha il potere dire una ristretta cerchia di paesi All’elenco si aggiunge tradizionalmente anche la Spagna che fin dall’inizio viene regolarmenteta a partecipare alle ...

E poi ci sono, la Cina, i paesi del Medio Oriente.'... Ma Peskov non hadi riconsiderare la decisione se le ......che fa Chi non si è sentito ferito per essere stato... invecchiando, si ostina a confrontarsi con'inarrivabile bellezza ... Brasile,, Malaysia). Ha al suo attivo numerosi CD. Il ...Di conseguenza è statodalla legislatura, ma è rimasto fuori dal carcere mentre faceva ...per diffamazione di Gandhi e ha affermato che il processo iniziale non era riuscito a giustificare'...