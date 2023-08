L’India esclude l’Ucraina ma non la Russia dal G20

(Di mercoledì 16 agosto 2023)non ha invitatoal vertice del G20 che si terrà il prossimo mese, secondo quanto riporta Sky News. Al contrario è stata invece invitata la, nonostante siano arrivati da più parti appelli per espellerla dal summit. Stando all’elenco formale degli invitati, pubblicato sul sito del G20, sono otto gli Stati invitati che non sono membri della partnership: Bangladesh, Egitto, Mauritius, Paesi Bassi, Nigeria, Oman, Singapore ed Emirati Arabi Uniti. Tra i Paesi non membri ci sarà anche la Spagna, invitato permanente. Ma nondi Volodymyr Zelensky, esclusa contrariamente rispetto a quanto avvenuto negli ultimi vertici internazionali. Resta invece l’invito per ladi Vladimir Putin, che è stata più volte esclusa dopo lo scoppio della guerra. L’esclusione ...

