L' India esclude l' Ucraina dai paesi invitati al G20 C' è Mosca

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Andando a cercare nella lista deial prossimo G20 di Delhi, in programma il 9 e 10 settembre prossimi in, non c'è l'. Mentre compare la Russia. La notizia è stata anticipata da Sky News, ed è confermata dalla pubblicazione dell'elenco degli, consultabile sul sito del vertice internazionale. Tra iospiti sono statiBangladesh, Egitto, Mauritius,Bassi, Nigeria, Oman, Singapore ed Emirati Arabi Uniti, oltre alla Spagna, in qualità di invitato permanente. Come detto, il governono - incaricato di decidere sui membri non permanenti - ha previsto la partecipazione al summit della Russia. Mentre per l', che aveva partecipato al G20 in Indonesia lo scorso ...

