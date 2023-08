Libia | scontri tra milizie a Tripoli | 27 morti e oltre 100 feriti

(Di mercoledì 16 agosto 2023), 16 ago. (Adnkronos) - E' di 27e 106il bilancio deglitra dueche da lunedì sera hanno infiammato, dove dopo ore è tornata la calma a seguito del rilascio di un comandante di uno dei due gruppi, il cui arresto aveva scatenato le violenze. Lo hanno riferito i servizi di emergenza nella capitale libica, senza precisare se tra le vittime deglitra la Forza speciale di deterrenza e la Brigata 444 ci siano solo militanti o anche civili. Le violenze erano esplose due giorni fa dopo che la Forza speciale di deterrenza, che controlla l'aeroporto Mitiga e una parte della strada che porta a est, ha fermato il comandante della Brigata 444 Mahmoud Hamza, che viaggiava in quell'area. Glisono cessati ...

...30 Continuano a registrarsi fortia Tripoli tra le milizie armate. Da più di 48 ore si ... La Missione di supporto delle Nazioni Unite in(UNSMIL) ha affermato di seguire con ...Da parte sua, il Centro di Medicina d'emergenza (Cmu) ha reso noto in un rapporto provvisorio pubblicato su Facebook che 234 famiglie sono state soccorse ed evacuate in seguito aglitra la ......dal Ministero della Difesa ed è considerata il più disciplinato dei gruppi armati della... A fine maggio glitra i due gruppi, anche in strade affollate del centro di Tripoli, avevano ...

È un bilancio tragico, quello degli scontri armati tra due milizie scoppiati lunedì sera a Tripoli: 27 morti e oltre un centinaio di feriti. La Libia torna teatro di combattimenti dopo che il ...TRIPOLI - Il 'Consiglio sociale' di Soug el-Joumaa, settore a sud-est di Tripoli e roccaforte della Forza al-Radaa, ha riferito che la notte scorsa è tornata la calma a Tripoli dopo gli scontri di ...