L' Europa senza terra coltivabile

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Rinunciare a difendere le produzioni agricole nazionali e far spazio alle importazioni, anche di qualità discutibile, che magari arrivano da Paesi non rispettosi dei diritti umani. L’Unione va avanti con la sua politica. Tra gli obiettivi: mettere a riposo il 20 per cento dei suoi terreni. La ricchezza degli Stati-membri come l’Italia (ma anche l’alimentazione e la salute dei suoi cittadini) vengono dopo. L’Italia con il record di valore aggiunto agricolo nel 2023, un export da oltre 60 miliardi di euro o, per dirla con altre cifre, un quarto del Pil affidato all’agroalimentare (lo scorso anno, invece, a causa del grano la Francia ci aveva superato - 43,5 miliardi di euro contro 38,4 - anche se la Germania restava lontanissima, sotto i 30 miliardi), ecco per tutti questi motivi il nostro Paese si sentiva già «milionario». Invece, parafrasando Gennaro nel capolavoro napoletano di ...