L’Etna potrebbe presto eruttare | dice la protezione civile

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Il vulcano Etna. Il Dipartimento regionale dellasiciliana ha dichiarato lo stato di preallarme a causa dell’alta possibilità «di accadimento imminente» di un’attività eruttiva. La fase operativa è stata annunciata mentre il vulcano ha mostrato segnali di agitazione. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha comunicato che il tremore vulcanico ha mostrato ampie oscillazioni dei suoi valori nelle ultime ore. Anche se l’ampiezza media del tremore è rimasta in generale nei valori medi, in alcuni momenti è salita nell’intervallo dei valori alti. Questa variazione è stata rilevata principalmente nell’area sommitale, tra il cratere Sudest e un’area a est dei crateri Centrali. L’attività infrasonica, che riflette l’attività vulcanica sotterranea, ...

