Lega | Risorse al Nord per il maltempo Kiev | sostenere il Vaticano

(Di mercoledì 16 agosto 2023) "Servono leper ristorare i comuni delcolpiti dal. A tal fine stiamo sollecitando il ministro Musumeci. E servono più certezze sulle fonti di finanziamento alternative, su modalità e tempi di quei progetti che sono usciti dal Pnrr ma che sono fondamentali per... Segui su affaritaliani.it

Purtroppo, Fratelli d'Italia, Forza Italia ehanno bocciato il mio ordine del giorno con cui chiedevo che Regione Lombardia investisse le necessarie. Di fatto hanno bocciato un salto di ...'Servono più certezze sulle fonti di finanziamento alternative, su modalità e tempi di quei progetti che sono usciti dal Pnrr ma che sono fondamentali per molti comuni e regioni'Servono leper ristorare i comuni del Nord colpiti dal maltempo. A tal fine stiamo ... Parola del presidente dei senatori dellaMassimiliano Romeo. Lasottolinea il capogruppo molto ...

Romeo (Lega): Risorse ai comuni del Nord colpiti dal maltempo. Intervista Affaritaliani.it

Per il Coordinamento di cittadini favorevoli ad ampliare i confini, il dicastero guidato da Pichetto Fratin sarebbe pronto al via libera alla struttura a tre ...Questa sarebbe la situazione di un tratto del fiume Bidente, a Meldola, in località Montevescovo, denunciata da alcuni residenti e di cui si è fatto portavoce il consigliere regionale della Lega ...