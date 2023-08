Le compagnie aeree affilano le armi contro il decreto sul caro-voli e si rivolgono all’Ue | «Violano i nostri diritti»

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Cresce la rabbia delleareeilAsset e Investimenti del governo Meloni che limita le tariffelee sialla Commissione Europea in modo tale da «chiarire con l’Italia se questo intervento abbia impatto sul mercato del trasporto aereo libero e deregolamentato in Europa». È quanto si legge in una lettera dell’associazione europea di categoria Airlines for Europe, citata dal Financial Times. Sono preoccupate e temono che le nuove normative passate nell’ultimo Consiglio dei Ministri possano «costituire un precedente e portare a un effetto domino». A loro dire, limitare le tariffe «violerebbe idelledi competere dove possibile, fissare i prezzi e definire i servizi ...

Lehanno chiesto alla Commissione europea di intervenire in merito al decreto contro il caro voli, varato dal governo italiano per limitare le tariffesu alcune rotte, come quelle ...Leeuropee riunite in Airlines for Europe hanno chiesto alla Commissione europea di intervenire contro il piano del governo italiano per la limitazione delle tariffesu alcune rotte.AGI - Un gruppo dieuropee hanno invitato la Commissione europea a intervenire contro il decreto italiano che limita le tariffesu alcune rotte. L'ente Airlines for Europe (A4E) - che rappresenta ...

Compagnie aeree contro l'Italia sul decreto caro-voli: intervenga Commissione Ue TGCOM

Compagnie aeree europee sul piede di guerra. Nel mirino il decreto caro-voli messo a punto dal governo italiano che limita le tariffe aeree su alcune ...Airlines for Europe esprime preoccupazione per l'effetto domino e chiede un'analisi dell'impatto sul mercato dell'aviazione libero e competitivo in Europa ...