Le compagnie aeree a Bruxelles | Con il decreto italiano sui prezzi si rischia l' effetto domino

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Continua a fare discutere ilvarato dal governo Meloni che dispone un serie di limitazioni per lecon l’obiettivo di contenere le tariffe su alcune rotte. Dopo le dure parole del Ceo di Ryanair Eddie Wilson, un gruppo di aziende di rilievo del settore ha sollecitato la Commissione europea a intervenire. L'organizzazione coinvolta, l'associazione Airlines for Europe (A4E), comprende colossi come Air France-KLM, Lufthansa e appunto Ryanair. “Siamo fortemente preoccupati che se questa legge venisse adottata, potrebbe costituire un precedente e portare a uncon conseguente adozione di regolamenti simili in altri stati membri dell'Ue", si legge nella lettera indirizzata alla Commissione europea da parte dell'amministratore delegato di A4E Ourania Georgoutsakou, ...

