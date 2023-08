Le auto cinesi all' assalto dell' Europa | conosciamo quelle presenti in Italia

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Lesfidano le europee per diventare leader mondiali, ci riusciranno? Intanto, vediamo come si stanno muovendo ine dintorni

Scende invece il Nasdaq ( - 0,3%) e si sgonfia parzialmente Vinfast ( - 21%), dopo la performance stellare della vigilia in cui il titolo della società vietnamita dielettriche ha guadagnato il ...VinFast ha smesso di produrrea benzina per concentrarsi sui veicoli elettrici come parte del suo tentativo globale di seguire le orme dei colleghi statunitensi e, tra cui Tesla e BYD. Ha ...Tesla , l'azienda dielettriche di Elon Musk, ha dichiarato di aver tagliato i prezzi in Cina per le versioni 'Long Range' e 'Performance' della Model Y a partire dal 14 agosto. In particolare, ha ridotto i prezzi di ...

Le auto cinesi all'assalto dell'Europa: conosciamo quelle presenti in ... ilGiornale.it

Le auto cinesi sfidano le europee per diventare leader mondiali, ci riusciranno Intanto, vediamo come si stanno muovendo in Italia e dintorni ...Luca De Meo, CEO di Renault, ha dichiarato in un'intervista che le auto elettriche sono una roba per ricchi e che l'Europa è stata ingenua.