Lazio | ufficiale l’arrivo di Rovella | prestito biennale con obbligo di riscatto condizionato

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Dopo aver svolto le visite mediche in mattinata e firmato il contratto, Nicolòè ufficialmente un giocatore della. Lo comunica la società biancoceleste in una nota, specificando di aver raggiunto un accordo con la Juventus e con il calciatore per “la cessione temporaneadel contratto sportivo condi trasformazione in cessione definitiva al verificarsi di determinati risultati sportivi”. Comunicato: Nicolòhttps://t.co/4qkrLaoGN5 pic.twitter.com/kGgjKV8Gkj — S.S.(@OfficialSS) August 16, 2023 SportFace.

ROMA - Colpo a centrocampo per ladi Maurizio Sarri, che con una nota ha annunciato l'arrivo di Nicolò Rovella dalla Juve. L'ex Monza si trasferisce in biancoceleste con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto ...Rovellal'affare da parte del club biancoceleste: è arrivato il comunicato di conferma La, con un comunicato, ha annunciato l'acquisto di Nicolò Rovella. IL COMUNICATO - La S. ...comunica di aver raggiunto un accordo con Juventus F. C. e il calciatore Nicolò Rovella per la cessione temporanea biennale del contratto sportivo con obbligo di trasformazione in cessione ...

Rovella dalla Juve alla Lazio: è ufficiale, il comunicato e i dettagli Tuttosport

[themoneytizer id=”99064-6] Dopo essere sbarcato a Roma nel corso della mattinata odierna, pochi minuti fa è arrivata anche l’ufficialità: Nicolò Rovella è un nuovo centrocampista della Lazio. Questo ...Nicolò Rovella è ufficialmente un nuovo centrocampista della Lazio. Reduce dalla stagione in prestito al Monza, il calciatore classe 2001 lascia definitivamente la Juventus, club ...