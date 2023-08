Lazio | ufficiale il passaggio Maxiamiano all’Almeria Ora pressing su Lloris

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Ilsi prepara a cambiare parte del pacchetto dei portieri per la stagione ormai all’orizzonte. La stagione di Luisnella Capitale è stata con tantissime ombre e zero luci. per questo la società biancoceleste ha deciso di cedere il portiere a titolo definitivo. Questo il comunicato della: “La S.S.comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con obbligo di trasformazione in cessione definitiva, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luís Manuel Arantes Maximiano all`Unión Deportiva Almería“. Parallelamente a questa trattiva in uscita, lasta forzando per chiudere per l’arrivo di Hugo. Secondo Sky Sport, il portiere francese del Tottenham andrà in scadenza nel giugno 2024 e sta cercando una nuova ...