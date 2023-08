Lazio | UFFICIALE | Cancellieri all'Empoli

Potrebbe finire in Germania o alla, ma intanto la sua situazione alla Juventus fa discutere. Juventus, l'Aic interviene sul caso BonucciNella lunga intervista rilasciata ai microfoni dell'Ansa, ...La sessione estiva di calciomercato incomincia ufficialmente, ma il quadro sembra delineato. Trattative, affari fatti e rumors di mercoledì 16 agosto 2023. TABELLONE: AFFARI FATTI I giocatori al ...L'ultima idea per la porta dellaporta ad Hugo Lloris . Il portiere francese del Tottenham andrà in scadenza nel giugno 2024 e ...l'arrivo di Carlos Augusto Inter,Carlos ...

UFFICIALE: Empoli, rinforzo in attacco dalla Lazio. Ecco Cancellieri, i dettagli TUTTO mercato WEB

L'Empoli comunica di aver raggiunto l'accordo con la Lazio per l'acquisizione in prestito con diritto di riscatto dell'attaccante esterno Matteo Cancellieri, classe 2002 ex Verona.Come scritto anche un paio di giorni fa, i tempi si sono allungati per cause burocratiche – anche altri impegni delle Lazio – e non per una “ridiscussione” del trasferimento. La formula è quella del ...