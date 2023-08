Lazio | Maximiano vola in Spagna | parte l'assalto decisivo a Lloris

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Movimenti in porta in casa. Con la cessione di Luisall’Almeria – in prestito con obbligo di riscatto – la...

Luisviene ceduto in prestito con obbligo di riscatto all'Almeria. L'ex portiere del Granada ritorna in Spagna dopo la pessima esperienza vissuta con la maglia della. IL COMUNICATO - '...Stesso orario anche per Luca Pellegrini, con i due calciatori che arrivano entrambi dopo che... il diritto alle prestazioni sportive del portiere Luís Manuel Arantesall`Unión ...... il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luís Manuel Arantesall`Unión Deportiva Almería '. Parallelamente a questa trattiva in uscita, lasta forzando per chiudere per l'...

L'estremo difensore ha indossato la maglia biancoceleste solamente in tre occasioni ROMA (ITALPRESS) - Luís Manuel Arantes Maximiano saluta la Lazio. Il portiere portoghese classe 1999, arrivato in ...Tempo di cessioni anche per la Lazio, che starebbe cambiando il volto della sua porta nella seconda fase della sessione estiva di calciomercato. Attraverso un ...