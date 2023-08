Lazio | Kamada | “Mi hanno voluto Lotito e Sarri”

(Di mercoledì 16 agosto 2023) E’ stata, in casa, la giornata della presentazione sui canali tematici del club dirinforzo a centrocampo che avrà il compito, non facilissimo di sostituire Milinkovic-Savic. Il centrocampista, arrivato a parametro zero dopo l’esperienza all’Eintracht Francoforte, si è presentato con queste parole ai canali tematici del club.: “Hofortemente giocare in una squadra che disputasse la Champions League. Il presidente e il mister mifortemente. E credo di poter crescere qua e diventare un giocatore migliore. Per questo ho deciso di venire qui. Come tutti sanno è molto sviluppato tatticamente. Infatti in allenamento c’è tantissimo da imparare. In questo modo credo di poter crescere tatticamente, imparando tante cose. A differenza dell’Eintracht ...

"Ho voluto fortemente giocare in una squadra che disputasse la Champions League". Così il giapponese Daichi, centrocampista arrivato alladall'Eintracht Francoforte, che ha parlato nella sua prima intervista in biancoceleste ai canali del club. "Il presidente e il mister mi hanno voluto ...ROMA - "Buongiorno tifosi della, sono Daichi" . Così il nuovo centrocampista biancoceleste si presenta in un video postato sul sito del club , pronunciando così le prime parole da laziale dopo che il presidente Claudio ...... e di Daichi, centrocampista giapponese ingaggiato a parametro zero dopo essersi svincolato dall'Eintracht e dopo esser stato per alcuni giorni un acquisto "in pectore" del Milan. Alla...

Musica e parole di Daichi Kamada, che si è presentato ai nuovi tifosi dopo essere ... che spesso investe in tanti giocatori giovani per poi metterli sul mercato, la Lazio con il tempo è cresciuta ...I biancocelesti, nelle ultime ore, hanno regalato a Maurizio Sarri un altro rinforzo in mediana: si tratta di Nicolò Rovella, giunto in prestito con obbligo di riscatto dalla Juventus. Prima di lui, ...