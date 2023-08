Lazaro-Torino | spuntano le cifre? L’Inter ha un’idea

(Di mercoledì 16 agosto 2023)è uno dei giocatori in uscita dal: ilha riallacciato i contatti,anche le prime? Le indiscrezioni che riguardano l’operazione. IDEA ? Valentinoè in uscita dalche è stata ricontattata nelle ultime ore dalper l’esterno. Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, il giocatore potrebbe partire stavolta a titolo definitivo per una cifra di circa 4 milioni di euro. A bilancio pesa, infatti, al club nerazzurro ancora 4,2 milioni di euro e proprio di questa somma si parla per un eventuale trasferimento. Ricordando che ilnon lo ha, complice l’infortunio della scorsa stagione, riscattato a 6 milioni di euro che prevedeva il prestito. Le parti ne parlano. Fonte: ...

IN USCITA - Il primo di questo elenco è Valentino. Proprio in queste ore infatti si sono riallacciati i contatti tra il club milanese e il, la squadra in cui l'esterno ha disputato,

Il Torino è alla ricerca di un nuovo terzino che possa prendere l'eredità di Wilfried Singo, in uscita verso il Monaco in Ligue 1. Tra le varie possibilità, spicca il nome di Valentino Lazaro. Secondo ...Calciomercato Torino / Torino che riprende i contatti con l'Inter: richiesto in prestito l'esterno Valentino Lazaro ...