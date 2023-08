Lavorare come ASO in Ospedale

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Recandoti dal dentista avrai certamente notato che prendersi cura della salute dei tuoi denti richiede un lavoro di équipe che coinvolge diverse figure professionali, dallo specialista per interventi complessi, alla figura professionale che viene comunemente conosciutaAssistente alla Poltrona. Proprio quest’ultima in realtà è una delle più versatili e complete, in quanto non può mancare all’interno degli studi dentistici, perché non solo accoglie i pazienti, ma fornisce anche un supporto pratico al lavoro dell’odontoiatra. Se sei interessato ad intraprendere questa carriera, di seguito ti spieghiamoriceverne la qualifica e in che modo puoi . Quali sono le Competenze dell’ASO L’acronimo ASO indica l’Assistente Studio Odontoiatrico, una figura professionale che ha ricevuto un vero e proprio delineamento solo di recente, con il ...