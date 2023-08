Lauro | tornano i pittori naif e Boglione rilancia | scena nazionale

Leggi su anteprima24

–pronta a ritornare in cima ai comuni italiani per la tradizione dei muralea. Un obiettivo, quello dell'amministrazione guidata da Rossano Sergioche quest'anno sara' reso possibile non solo dalle risorse impegnate dal Comune ma anche dalla Regione Campania nell'ambito dei finanziamenti della legge 28. Dopo uno stop durato circa venti anni, la tradizione recuperata l'estate scorsa nel paese irpino si rinnova anche per il 2023. Dieci nuove opere che saranno realizzate dagli artisti Franco Mora, Carmen Crisafulli, Carlo Moretti, Amedeo Marchetti, Damiano Valbusa a partire dal 20 agosto e fino al 30 per la seconda edizione dell'Estate. A presentare la rassegna questa mattina a Palazzo Pignatelli e' stato il primo cittadino Rossano Sergio, ...