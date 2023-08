L’attrazione turistica più apprezzata d’Italia è la Galleria Borbonica a Napoli

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ la napoletanail sito più apprezzatodai turisti, almeno secondo il portale di apprendimento Prepy. La ricerca, condotta sulle attrazioni con almeno 1.500 recensioni nelle città più popolose, ha sancito che la, in via Morelli, è il luogo più ammirato, con il 97,5 per cento di commenti positivi. “E’ uno straordinario risultato che voglio condividere con tutto lo staff, le guide ed i volontari senza i quali questo risultato non sarebbe stato possibile. Mi sembra di vivere un sogno, questo risultato straordinario per noi e per la città diè un riconoscimento che ripaga di anni di sacrifici”. Lo ha dichiarato il Geologo Gianluca Minin, Presidente dell’Associazione ...