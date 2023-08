Latina | archeologo per caso | bagnante scopre sulla spiaggia un’antica anfora romana

(Di mercoledì 16 agosto 2023)– Unper. È successo lo scorso venerdì mattina quando unche passeggiava sul lungomare disi è imbattuto nel collo diche sembrerebbe risalire al II secolo a.C., immediatamente consegnato dal bagnino alla Guardia Costiera per effettuare tutte le verifiche necessarie. Dopo essersi imbattuto casualmente nel reperto che si trovava sul bagnasciuga, l’uomo ha allarmato il bagnino più vicino, uno degli assistenti bagnanti della Cooperativa Blue Work Service, che gestisce il servizio di sorveglianza e soccorso in mare sulle spiagge libere del comune di: il ragazzo ha immediatamente abbandonato la sua postazione e, prima che qualcuno potesse appropriarsi del reperto, ha raccolto con enorme cautela ...

per caso. È successo lo scorso venerdì mattina quando un bagnante che passeggiava sul lungomare disi è imbattuto nel collo di un'antica anfora che sembrerebbe risalire al II secolo ...per caso. È successo lo scorso venerdì mattina quando un bagnante che passeggiava sul bagnasciuga disi è imbattuto nel collo di un'antica anfora che sembrerebbe risalire al II ...Sono dedicate alla memoria di Roberto Sabelli, architetto ecampobassano, che il 10 ... oltre che in Italia, in Israele e Palestina, Pakistan, Messico e America, in Spagna e nei ...

Archeologo per caso a Latina: bagnante scopre parte di un'antica ... Finestre sull'Arte

Secondo i primi riscontri, si tratterebbe del collo di un'anfora Dressel 2-4, apparentemente risalente ad un periodo tra il I e il II secolo a.C.Due nuovi frammenti dei Fasti Ostienses emergono dalla seconda campagna di scavo del progetto Ops - Ostia Post Scriptum, curato dal Parco archeologico di Ostia antica in collaborazione con ...