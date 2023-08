L' assassino di Celine non parla davanti al gip Per l' avvocato è sotto shock 

Leggi su agi

(Di mercoledì 16 agosto 2023) AGI - Omer Cim, 28 anni di origini turche, si è avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell'interrogatorio di convalida dell'arresto che si è svolta questa mattina in carcere a Bolzano dopo l'omicidio diFrei Matzohl. Omer “èshock”, ha detto, all'uscita del carcere di Bolzano, l'Alessandra D'Ignazio che difende il 28enne. Sempre nella giornata di oggi è prevista l'autopsia sul cadavere di, 21 anni, trovata domenica scorsa senza vita con profonde ferite al corpo e al collo nell'appartamento dell'ex fidanzato in via Molini 9/a a Silandro in Val Venosta in Alto Adige. Da prime informazioni pare che la giovane donna sia stata colpita con una decina di coltellate. Per il momento Cim non ha ancora fornito spiegazioni su quanto gli viene contestato, non hato ...