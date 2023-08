L' assassino di Celine non parla davanti al gip Il giudice convalida il fermo

Leggi su agi

(Di mercoledì 16 agosto 2023) AGI - A conclusione dell'udienza ditenuta oggi "ilhato ildisposto dal pubblico ministero e disposto la custodia cautelare in carcere dell'indagato (Omer Cim, unico indiziato del femminicidio diFrei Matzohl, ndr) dovendosi ravvisare sia il pericolo di fuga che di reiterazione del reato". Lo rende noto la procura di Bolzano. Omer Cim, 28 anni di origini turche, si è avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell'interrogatorio didell'arresto che si è svolta questa mattina in carcere a Bolzano dopo l'omicidio diFrei Matzohl. Omer “è sotto shock”, ha detto, all'uscita del carcere di Bolzano, l'avvocato Alessandra D'Ignazio che difende il 28enne. Sempre nella giornata di oggi è prevista l'autopsia ...