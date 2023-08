Lascia il marito per ‘mettersi’ col vip | poi la scoperta choc su di lui | “Sono stata una stupida”

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Una clamorosa storia hato tutti senza parole in queste ore. A confessare tutto la diretta interessata, costretta a vivere un vero e proprio incubo. Pensava di essere in un sogno, in una favola, ma si è improvvisamente risvegliata ed è purtroppo ritornata con i piedi per terra. Ha capito di esserevittima di qualcosa di molto brutto e ha voluto denunciare tutto pubblicamente. Parliamo di una mamma single di nome McKala, che era convinta di essere fidanzata con un attore famoso. Lei ha portato avanti questa relazione a distanza, non pensando minimamente di essere ingannata. Invece è stato proprio così e per la mamma McKala la realtà èsbattuta in faccia. Nonostante fosse certa di essere la fidanzata di questo attore, ha iniziato ad avere qualche campanello di allarme e alla fine ha scoperto che non fosse affatto ...

La donna è davvero stanca dell'atteggiamento scostante di Eric , il quale lasempre sola. ... La Fuller, fortemente preoccupata per il, ne parla con Bridget , la quale, in quanto medico, ......con l'ex. 'Il concetto della favola è che finisce con 'vissero felici e contenti', ma non ci dicono che cosa succede dopo: il tempo passa, le cose cambiano, ci si prende e ci si. Ma ci ...... chiama per nome Era, che si ferma e va da lei; Sara la lega e laal padre per correre dalla ... in un tardo pomeriggio dello scorso aprile, la vicina di casa perde di vista ilottantenne ...

Elettricista lascia un biglietto alla sua cliente (sposata): «Se vuoi divertirti un po'...». Lei pubblica tutt ilmattino.it

Umit assicurerà Demir di essersi innamorata perdutamente di lui, motivo per il quale la vendetta ai suoi danni non è stata portata a termine. Come se non bastasse, anche Fikret la minaccerà essendo ...«L'amore ti fa fare cose folli, stupide e irrazionali», così una mamma single ha commentato quanto le è recentemente accaduto. La donna da più di un ...