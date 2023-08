Lascia figlie sole a imbarco per Ischia | trovato ubriaco dopo un’ora

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Un uomo è stato denunciato per abbandono di minori per averto per più di un'ora ledi 10 e 15 anni in un bar del molo Beverello, a Napoli. La famiglia, di origini veneziane, in vacanza in città per il Ferragosto doveva raggiungere l'isola di. Il padre si sarebbe allontanato per andare ad acquistare una maschera da sub chiedendo alladi non muoversi."Passano i primi 5 minuti, poi ne passano 15. Il traghetto sta per partire. La 15enne lo sa e tranquillizza la sorellina. - spiegano i militari in una nota - Prova a chiamare il padre al cellulare: "Sto arrivando, aspettatemi". Richiamaaltri 10 minuti, stessa risposta Passano altri 30 minuti, un'ora in tutto ma il padre è scomparso". Altre persone comprendono che quelle due bambine sono preoccupate. Si avvicinano e chiedono ...