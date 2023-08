(Di mercoledì 16 agosto 2023) A Padova un automobilista è stato sanzionato per aver “fatto i fari” a chi giungeva in direzione opposta: “Ho chiesto spiegazioni alla polizia locale e al Comune. Non ho ricevuto risposte”.

I vigili hanno accusato della stessa infrazione anche l'automobilista dopo di me" Il giovane ha intrapreso una battaglia legale: "Non ho firmato il verbale ed è iniziata la mia battaglia

Lampeggia per segnalare un autovelox, beccato e multato dai vigili: “Non è vero, li porto in tribunale” la Repubblica

A Padova un automobilista è stato sanzionato per aver lampeggiato a chi giungeva in direzione opposta: "Ho chiesto spiegazioni alla polizia locale e al Comune. Non ho ricevuto risposte".