Lynx SC63 , il toro da pista (anche) per la 24 Ore di Le Mans ha completato il primo test all' autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola . Un momento importante perSquadra ...IMOLA PISTA AMICA Come la Ferrari, anche laha preferito svolgere i primi test di ... Molti i dati raccolti dal teamLynx per quello che è solo il primo test a cui dovrebbero seguirne ...Lavoro su motore, cambio ed elettronica Il TeamLynx ha lavorato su molteplici aspetti della vettura, tra cui la calibrazione del motore otto cilindri biturbo , il primo motore da ...

Lamborghini Iron Lynx, la SC63 in pista a Imola. Il prototipo di classe Hypercar del mondiale Endurance debutta nei test.Nuova Lamborghini. Nel mondo dell'automobilismo di lusso, pochi nomi brillano con la stessa intensità di Lamborghini. E ora, lo sarà ancora di più, poiché il ...