Lago di Como | recuperato il corpo della bimba di 11 anni dispersa

Un ferragosto caldissimo sulle sponde deldi, a Mandello del Lario, nel ramo lecchese. Fatou, 11 anni, di origini senegalesi, era con le sue due sorelle e un'amica. Nessuna delle quattro sapeva nuotare. Non è chiaro cosa sia ...È stato recuperato dai sommozzatori il corpo della ragazzina di origine senegalese di 11 anni dispersa dopo essersi tuffata sulla sponda lecchese deldi, a Mandello del Lario. La ragazzina era entrata in acqua in prossimità della foce del torrente Meria, affollata di bagnanti per il Ferragosto, ma non è più riemersa. La piccola, assieme ...È stato rinvenuto il corpo della bambina senegalese di 11 anni che ieri è scomparsa neldimentre faceva il bagno con le sorelle e alcune amichette nei pressi della foce del fiume Meria, a Mandello del Lario. A un certo punto, tutte le giovanissime si sono trovate in difficoltà ...

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...È stato recuperato il corpo della bambina di 11 anni scomparsa ieri nelle acque del ramo lecchese del lago di Como. Il corpo è stato individuato dalle squadre dei sommozzatori ...