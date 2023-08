Lago di Bolsena | trovato senza vita il corpo del 20enne scomparso ieri | si era tuffato da un pedalò

(Di mercoledì 16 agosto 2023) È stato necessario l’intervento di un drone per individuare ildi undi origine senegalese di cui si erano persele tracce neldi. Il giovane, Mohammed Fall, si erain acquaal largo di Capodimonte dalche aveva noleggiato insieme alla cugina, ma non era più riemerso. Dopo ore di ricerche infruttuose dei sommozzatori dei Vigili del fuoco, ad avvistare il cadavere dell’uomo è stato attorno alle 10.30 di questa mattina un drone impiegato per le ricerche. La salma del giovane è stata recuperata quindi alle 11. La comunità senegalese di Viterbo piange ora Mohammed, «un bravissimo ragazzo», lo definiscono. Sembra che ilstesse passando qualche giorno di vacanza al ...

