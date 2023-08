Lago di Bolsena | 20enne disperso dopo tuffo in acqua

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Un ragazzo di 20 anni risultada ieri neldi. Sono in corso le ricerche da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Il giovane si trovava a Capodimonte con la famiglia per il ferragosto.

Parimenti nellalto Lazio, sono ormai al lumicino le speranze di trovare vivo il corpo del giovane senegalese ventenne in vacanza suldicon la famiglia, tuffatosi dal pedalo' al centro ...Parimenti nell'alto Lazio, sono ormai al lumicino le speranze di trovare vivo il corpo del giovane senegalese ventenne in vacanza suldicon la famiglia, tuffatosi dal pedalò al centro ...Un ventenne che, stava navigando suldiinsieme ad alcuni amici a poca distanza dal porto di Capodimonte, non sarebbe più riemerso dopo essersi tuffato dall'imbarcazione. Il fatto è avvenuto oggi pomeriggio intorno alle 15.

Un ragazzo di 20 anni risulta disperso da ieri nel lago di Bolsena. Sono in corso le ricerche da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Il giovane si trovava a Capodimonte con ...Viterbo, si tuffa nel lago di Bolsena e non riemerge: si cerca un 20enne. Erano sul pedalò quando si è tuffato in acqua, senza più riemergere ...