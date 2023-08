L’addio di Millie Bobby Brown a Stranger Things | “sono pronta ad andare avanti”

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 16 agosto 2023) La quinta stagione dichiuderà la serie TV mettendo la parola fine alle avventure dei ragazzi di Hawkins, salvo spin-off e progetti crossover già in fase di lavorazione. L’ultimo capitolo della serie Netflix creata dai fratelli Duffer sarà dunque una definitiva rampa di lancio ver i giovani protagonisti.Tra questi c’è, Undicii, forse il volto più iconico di tutta la serie. La giovane attrice si è raccontata in un’intervista al Women’s Wear Daily in cui ha ammesso di pensa già al dopo. Penso di essere. È stato un grandissimo fattore in parte della mia vita, ma è come diplomarsi all’ultimo anno di scuola superiore. Seiad...