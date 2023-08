L' abbaglio Charles De Ketelaere

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Neanche un anno fa, su YouTube guardavo in loop il gol che, in un Belgio-Italia, aveva fatto a Donnarumma beffandolo con un tunnel di fattezza quasi maradoniana. E come me, ne sono certo, lo guardavano migliaia di milanisti. C’era una compiaciuta e maliziosa soddisfazione nel vedere che quel pallido prence fiammingo con la zazzera bionda e a spazzola di un Rivera ventenne, uccellare il povero Gigio. E invece non è passato forse neanche un anno e siamo già ai saluti. Personalmente, ma so di essere stato in buona e nutrita compagnia, ho davvero creduto – e pervicacemente a dispetto dei primi sospetti di– cheDeda Bruges potesse diventare il nuovo Golden Boy rossonero. E invece no: la musica è finita, i belgi se ne vanno, che inutile stagione, CDK mio! Al Milan del nuovo corso post Maldini questa estate è ...

Estratto dell'articolo di Luigi Guelpa per 'il Giornale'de ketelaere 1 […] E se il Milan stesse prendendo uncon De Ketelaere Non a comprarlo, ma nel cederlo all'Atalanta La scarsa lungimiranza non è una novità ...Ormai ci siamo:De Ketelaere sta per andare all' Atalanta . Addio Milan insomma, dopo una stagione ... in un articolo di Luigi Guelpa , si interroga: 'E se il Milan stesse prendendo un...

Charles De Ketelaere, un sospetto atroce scuote il Milan: cosa può accadere Liberoquotidiano.it

Secondo Il Giornale, i rossoneri starebbero correndo un grande rischio Charles De Ketelaere sta per andare all’Atalanta. Alla Dea andrà con prestito oneroso più diritto di riscatto, per una cifra comp ...