La Wagner registrata ufficialmente in Bielorussia come "istruzione"

Ladi Yevgeny Prigozhin è stataufficialmente in Bielorussia, dove la sua attività è stata classificata come 'istruzione'. La notizia viene riportata dall'agenzia russa Ria Novosti ...17.35 Bielorussia registra legalmenteLadi Prigozhin è statalegalmente in Bielorussia, dove la sua attività è stata classificata come "istruzione". Lo riferisce Ria Novosti citando il registro delle entità legali e degli ...16 ago 17:21 Laufficialmente in Bielorussia Ladi Yevgeny Prigozhin è statalegalmente in Bielorussia, dove la sua attività è stata classificata come 'istruzione'. Lo riferisce l'...

Ultime notizie. Wagner registrata ufficialmente in Bielorussia. Il ... Il Sole 24 ORE

La Wagner di Yevgeny Prigozhin è stata registrata legalmente in Bielorussia, dove la sua attività è stata classificata come «istruzione». Lo riferisce l’agenzia russa Ria Novosti citando il registro d ...Le ultime notizie sulla guerra: per la prima volta il Servizio di sicurezza civile ucraino conferma i raid di luglio e ottobre. L’India non invita Zelensky al G20, aspetta invece Putin. Passi avanti d ...