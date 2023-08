La Talpa | il cast prende forma | due ex allievi di Amici tra i concorrenti

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Archiviata per quasi tre anni dai vertici Mediaset, la nuova edizione de Lapare troverà spazio finalmente nel nuovo anno. Da capire se la messa in onda sarà su Italia 1 o su Canale 5, gli esperti fanno sapere che gli autori avrebbero incominciato a muovere i primi passi. L’idea iniziale era quella di proporre untotalmente vip, poi si è pensato ad uno solo di nip. Ora però spunta la voce che ilsarà misto e che alcuni potenzialisarebbero stati già contattati. Tra questi spiccano due exdi. La: due exdinel? Ci sono tanti punti interrogativi che ruotano intorno a La. Il reality dovrebbe tornare per il nuovo anno, probabilmente ...

...un grandecorale. In una Roma in cui non piove da tre anni, fra divieti e disagi, si incrociano i destini di un gruppo di individui. (SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308) The Man - La...... la quale ha smentito un rumor inerente ad una sua eventuale condizione delle prossima edizione de La: 'Vladimir ha fatto una battuta relativa alla suddivisione dei gruppi... Quando mi ha mi ha ......' LaHo letto anch'io la notizia ma credo che non ci sia assolutamente alcun fondamento. Ad ... organizzato da Vanity Fair US, a far ridere tutti é stata America Ferrera, ora neldel film ...