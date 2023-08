La storia delle criptovalute | dalle origini ad oggi

Leggi su zon

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Il mondonon è noto ormai solo agli appassionati di finanza e da investitori più e meno esperti che cercano nuove opportunità per generare profitto. Le caratteristiche e le modalità di scambiomonete virtuali che si basano sulla tecnologia blockchain – la più nota è il Bitcoin – è conosciuto da una vasta platea di utenti che cerca semplicemente soluzioni alternative per l’acquisto di beni o servizi. Oltre ad essere utilizzate come riserva di valore lesono apprezzate per realizzare shopping digitale o finanche per dedicarsi allo svago o all’intrattenimento. In rete si trovano guide e approfondimenti che elencano i migliori casinò che accettanopermettendo agli utenti di effettuare puntate e vincere non denaro tradizionale, soldi in euro, bensì ...