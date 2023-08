General Motors , storica casa automobilistica statunitense, ha guidato un round di finanziamento di serie B da 60 milioni di dollari in Mitra Chem , società con sede nella Silicon Valley e che si ...Garanti della compravendita C'è unache ha sviluppato una piattaforma che permette di vendere e acquistare biglietti, sul mercato secondario, al medesimo prezzo di vendita originale del ...È un danno per gli artisti, i cui biglietti possono arrivare a costare il 500% in più senza che a loro arrivi nulla. È un danno per lo Stato, che vede sottrarsi le entrate di un settore che ha un giro ...

La startup italiana che combatte i bagarini digitali: "Così mappiamo i prezzi dei biglietti online" la Repubblica

Una ricerca condotta dalla Rome Business School analizza la crescita qualitativa e quantitativa di startup e PMI che fanno innovazione ...Nata a Roma da un progetto universitario, Tiketoo è andata online solo qualche mese fa. "Il nostro progetto è essere una piattaforma fan to ...