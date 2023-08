La Spezia | corriere muore sulle scale del palazzo dopo aver consegnato un pacco

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Un uomo, che lavora comeper la consegna di pacchi ordinati online, è morto il 14 agosto a La. Aveva effettuato una consegna, poi si è accasciatodeled è morto, colpito da un malore. Il tutto è avvenuto intorno alle 13.30 secondo il dato rilevato dal palmare del. Non si esclude, quindi, che a causare il decesso possa essere stato un colpo di calore. Negli ultimi anni – scrive Giovanni Ciaccio, segretario ligure di Uil Trasporti – il settore delle consegne a domicilio è esploso, i tempi sono frenetici e non tengono conto del benessere dei lavoratori. I committenti sono alla ricerca di maggiore produttività del personale, non tenendo in considerazione il fattore umano, l’età dei dipendenti e le condizioni meteorologiche che i lavoratori ...

Unche lavorava per conto della Sda di Laè morto poco dopo aver ultimato la consegna di un pacco. Secondo quanto comunicato dalla Uil Trasporti, l'uomo si è accasciato sulle scale dell'...Un operatore della Sda di Laè stato stroncato da un malore subito dopo aver consegnato un pacco in un appartamento. L'... dato rilevato dal palmare in dotazione al. Non è escluso che il ...Un operatore delle Poste Italiane di La, in Liguria, stato stroncato da un malore subito dopo aver consegnato un pacco in un appartamento. L'uomo si accasciato sulle scale dell'abitazione ed morto. Lo comunica Uiltrasporti, la ...

La Spezia, corriere muore dopo aver consegnato un pacco, forse un colpo di calore La Repubblica

Un uomo, che lavora come corriere per la consegna di pacchi ordinati online, è morto il 14 agosto a La Spezia. Aveva effettuato una consegna, poi si è accasciato sulle scale del palazzo ed è morto, co ...Ennesima morte bianca. Un corriere della Sda di la Spezia ha consegnato un pacco nelle prime ore del pomeriggio e, subito dopo essere uscito dall’abitazione del cliente si è accasciato a terra senza v ...