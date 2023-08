La soprano Renata Scotto è morta Tra le voci più amate della lirica italiana | aveva 89 anni

(Di mercoledì 16 agosto 2023) È scomparsa a 89la, tra lepiù. Nata a Savona nel 1934, opo aver studiato canto a Milano con Emilio Ghirardini e Mercedes Llopart, debuttò a Savona in La Traviata (1953). L’anno successivo interpretò lo stesso ruolo al Teatro Nuovo di Milano, vinse il primo premio al concorso pernuove del conservatorio milanese e cantò per la prima volta alla Scala, accanto aTebaldi e Mario Del Monaco, nella Wally di Catalani, diretta da Carlo Maria Giulini. Conquistò fama internazionale quando sostituì Maria Callas in una rappresentazioneSonnambula al Festival di Edimburgo (1957), dando così inizio a una brillante ...

La Scala chiama alloraScotto a sostituirla e per illigure è un trionfo tale che da quel momento brilla nel firmamento della lirica internazionale. In un'intervista all'Adnkronos di ...... tanto che il teatro milanese decide di aggiungere altre repliche che però la Callas non può cantare per altri impegni: La Scala chiama alloraScotto a sostituirla e per illigure è un ...Scotto è stata una famosaitaliana. Nata nel 1934, ha studiato fin da piccola canto. Ancora giovanissima, all'età di 19 anni, ha debuttato a teatro come Violetta ne La traviata . Poi ...

Addio al soprano Renata Scotto, voce italiana famosa in tutto il mondo TGCOM

L'artista è morta questa notte all'età di 89 anni. Dopo il debutto diciannovenne al Chiabrera ha calcato i più importanti palcoscenici del mondo. Come regista aveva diretto lo scorso anno al… Leggi ...Roma, 16 ago. (askanews) - È scomparsa a 89 anni la soprano Renata Scotto, tra le voci più amate della lirica italiana. Nata a Savona nel 1934, opo aver studiato canto a Milano con Emilio Ghirardini e ...