La scommessa di Kiev | salpa da Odessa un mercantile da oltre 2mila container Ma la Russia continua a bombardare i silos di grano

(Di mercoledì 16 agosto 2023) È partito oggi dal porto diil primo carico di beni alimentari da quando laha di fatto reimposto il blocco navale all’export ucraino, rifiutandosi a luglio di rinnovare l’accordo internazionale mediato da Onu e Turchia. La nave battente bandiera di Hong Kong Joseph Schulte ha infatti lasciato il porto dell’Ucraina meridionale, dov’era rimasta bloccata dall’inizio dell’invasione del Paese da parte di Putin, nel febbraio 2022. Seguirà una nuova rotta lungo il corridoio umanitario ad hoc nel Mar Nero annunciato la scorsa settimana dall’Ucraina, sul cui rispetto o meno Mosca non ha tuttavia dato alcun sin qui alcun segnale. Ad annunciare lo sblocco del cargo è stato su Facebook il vicepremier ucraino Aleksander Kubrakov, che ha precisato come sulsiano stipate ben 30mila tonnellate di beni, per lo più alimentari, ...

